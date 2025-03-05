Повторная мобилизация уволенного из ВСУ — когда это возможно

Украинские военные. Фото: Минобороны

Бывший военнослужащий, который уволился из ВСУ, должен стать на воинский учет в ТЦК. Также его могут повторно мобилизовать при необходимости.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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На учет в ТЦК после увольнения

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли военный после увольнения из рядов Вооруженных сил Украины становиться на учет в территориальном центре комплектования и могут ли его мобилизовать повторно.

"После увольнения с военной службы военнослужащий становится на учет в ТЦК и приобретает статус "военнообязанный", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Возможность повторной мобилизации

Что касается возможной повторной мобилизации такого гражданина, то здесь, подчеркнул юрист, также существует вполне реальная возможность.

"Как военнообязанный он подлежит призыву по мобилизации, если не имеет права на отсрочку", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее сообщали о том, кого в марте 2025 года будут мобилизовать в первую очередь.

Добавим, мы писали о том, кого будут мобилизовать только по собственному желанию.