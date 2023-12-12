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Чи можуть викликати до ТЦК без повістки — юристи дали відповідь

12 грудня 2023 12:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чи можуть викликати до ТЦК без повістки — юристи дали відповідь
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У зв'язку з продовженням мобілізації до лав Збройних сил України, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки продовжують роздавати українцям повістки. Проте крім повістки, є і інші способи викликати громадянина до військомату.

Про нього розповіли юристи.

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Роботадавці можуть дати працівникам підписати Розпорядження, згідно з яким вони мають з'явитися у ТЦК у разі виклику. Якщо працівник поставив свій підпис — йому необхіно прибути у військомат у разі виклику. Неявка може призвести до штрафу.

"Неявка можлива була за поважних причин — хвороба, яка належним чином підтверджена (лікарняний, довідка зі стаціонару, довідка від сімейного лікаря про погіршення стану здоров'я), стихійне лихо чи смерть близького родича", — уточнив юрист.

Якщо ж керівництво лише на словах повідомило про Розпорядження без підпису працівника, то вважається, що його не сповістили належним чином. Накладення штрафу можна оскаржити у судовому порядку.

Поліція може доставити порушника

При цьому юристи зазначають, що у разі неявки громадянина до ТЦК, у поліції є повноваження скласти протокол про адміністративне правопорушення і доставити затриманого до військомату.

Раніше ми повідомляли, що вручити повістку можуть у будь-якому місці. Але для цього представники ТЦК мають дізнатися ваші особисті дані. 

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