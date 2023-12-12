Мобілізація в Україні — чи обов’язково надавати документи на вимогу ТЦК

Працівники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному чоловіку на вулиці. Фото: Суспільне

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Тож, військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки. Вручити цей документ можуть у будь-якому місці. Але для цього представники ТЦК мають дізнатися ваші особисті дані.

Чи мають вони право вимагати документи для того, щоб внести дані у повістку, розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарі виданню "Факти".

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Так, за його словами, працівники ТЦК все ще не мають таких повноважень і офіційно не мають право вимагати документи у чоловіків. Проте, відповідний законопроєкт уже у розробці. Тож, з його прийняттям все може змінитися.

Натомість, зазначає адвокат, особи призовного віку зобов’язані показати свої документи або співробітникам ТЦК, якщо вони у супроводі поліції, або поліцейським. У разі відмови, правоохоронці можуть затримати військовозобов’язаного для з’ясування особистості. Але не більше ніж на три години.

"Якщо три години минули, а вам не оголошено підозру в чомусь, вас повинні відпустити", — наголошує Кравець.

Якщо ж громадянин не впевнений у справжності "представника ТЦК або поліцейського", він не зобов’язаний ні представлятися, ні демонструвати документи. У такому випадку краще за все, викликати поліцію.

До речі, варто пам'ятати, що українці теж мають право просити представників ТЦК пред'явити документи, зокрема той, що наділяє їх правом вручати повістки.

Раніше ми писали, які найпоширеніші порушення ТЦК під час загальної мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українців можуть зобов’язати прибути в ТЦК протягом 48 год після отримання повістки.

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