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Могут вызывать в ТЦК без повестки — юристы ответили

12 декабря 2023 12:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Могут вызывать в ТЦК без повестки — юристы ответили
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В связи с продолжением мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжают раздавать украинцам повестки. Однако помимо повестки, есть и другие способы вызвать гражданина в военкомат.

О нем рассказали юристы.

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Работадатели могут дать работникам подписать Распоряжение, согласно которому они должны явиться в ТЦК в случае вызова. Если работник поставил свою подпись — ему необходимо прибыть в воинство в случае вызова. Неявка может привести к штрафу.

"Неявка возможна по уважительным причинам — болезнь, которая должным образом подтверждена (больничный, справка из стационара, справка от семейного врача об ухудшении состояния здоровья), стихийное бедствие или смерть близкого родственника", — уточнил юрист.

Если руководство только на словах сообщило о Распоряжении без подписи работника, то считается, что его не известили должным образом. Наложение штрафа можно оспорить в судебном порядке.

Полиция может доставить нарушителя

При этом юристы отмечают, что в случае неявки гражданина в ТЦК, у полиции есть полномочия составить протокол об административном правонарушении и доставить задержанного в военкомат.

Ранее мы сообщали, что вручить повестку могут в любом месте. Но для этого представители ТЦК должны узнать ваши личные данные.

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