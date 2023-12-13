Могут ли вручить повестку мужчине, имеющему право на отсрочку — объяснение адвоката

Работник ТЦК выписывает мужчине повестку. Фото: novynarnia.com

Во время мобилизации в Украине работники ТЦК и СП вручают повестки военнообязанным в возрасте 18-60 лет. Однако часто мужчины могут иметь право на отсрочку от призыва. Адвокат Марина Бекало ответила, могут ли вручить повестку такому человеку и отправить его проходить ВВК.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Адвокат подчеркнула, что соблюдать правила военного учета должны все, не зависимо от того, подлежат ли они призыву на военную службу.

"Честно говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила военного учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д. И ТЦК СП, который в свою очередь может и не знать о наличии права для отсрочки, имеет все основания вызвать мужчину призывного возраста для уточнения учетных данных, постановки на военный учет, направления на ВВК, а уже после будет рассматривать вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки", — отметила Марина Бекало.

Почему могут отправить пройти ВВК

При условии, что мужчина не стал на военный учет в 27 лет или при этом сменил место жительства, не обновлял информацию о себе и не проходил ВВК, ТЦК может вызвать его для обновления данных.

"Для этого он истребует все имеющиеся документы и данные, относящиеся к военному учету. Например, диплом об имеющемся образовании для определения соответствующей военно-учетной специальности, данные о состоянии здоровья. Для этого военнообязанного направляют на ВВК", — пояснила Бекало.

Как подтвердить право на отсрочку

Сразу после того, как мужчина прошел ВВК и обновил информацию о себе, работники ТЦК должны рассмотреть предоставление отсрочки. Однако для этого должны быть задокументированы основания.

"Соответственно для реализации права на отсрочку военнообязанный должен подать в ТЦК СП все имеющиеся у него документы, подтверждающие право на отсрочку и желательно еще заявление о предоставлении отсрочки. И в таком случае мужчина не будет подлежать призыву на военную службу во время мобилизации". "Поэтому со стороны ТЦК СП в такой ситуации нет нарушений профильного законодательства. Мужчина пройдет ВЛК, предоставит документы, подтверждающие содержание несовершеннолетних детей, и получит от ТЦК СП право на отсрочку ", — добавила эксперт.

Напомним, что народные депутаты готовят новый законопроект, регулирующий вопросы мобилизации, военного учета и военной службы. В частности, в планах усовершенствовать процедуру вручения повесток. Планируется разрешить вручать повестки новым способом — публично.