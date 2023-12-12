Що загрожує чоловікам за неявку за повісткою та відмову від ВЛК - пояснення юристів

Вручення повістки на вулиці. Ілюстративне фото: соцмережі

Через продовження загальної мобілізації до лав Збройних сил України, працівники ТЦК СП продовжують вручення повісток з зазначенням пройти ВЛК. Однак бувають випадки, коли військовозобов'язаний може відмовитись як від неявки до ТЦК, так і від проходження ВЛК.

Про це повідомляють юристи.

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Що загрожує за неявку до ТЦК СП за повісткою

Як зазначають правозахисники, голови ТЦК СП зазвичай "залякують" військовозобов'язаних ст. 336 ККУ "Ухилення від призову на військову службу". Проте ця стаття передбачає кримінальну відповідальність лише для осіб, які пройшли ВЛК і не з'явилися для відправки у військову частину. Тому вона у даній ситуації застосована не може бути.

"За неявку без поважної причини за звичайними повістками, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП у вигляді штрафу 3400-5100 грн. За неявку по повістці на відправку — передбачена кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ", — пояснили вони.

Що загрожує за відмову від ВЛК

При цьому правозахисники зазначають, що до проходження медкомісії та отримання бойової повістки (або ж мобілізаційного розпорядження), єдине покарання, передбачене чинним законодавством — адміністративні штрафи за статтями 210, 210-1 КУпАП та включення до незаконної бази МВС з розшуку так званих "ухилянтів". Юристи наголошують, що існування такої бази не передбачає жодного закону чи підзаконного акту, включаючи накази МВС.

Нагадаємо, що раніше юристи розповідали про те, чи можуть викликати до ТЦК без повістки. Також адвокат Ростислав Кравець розповів, чи обов’язково надавати документи на вимогу ТЦК СП.