Нові блокпости по Києву - чи можуть ТЦК роздавати повістки

Блокпости по місту. Фото: Соцмережі

Від початку повномасштабного вторгнення і по сьогодні кількість блокпостів по містах зменшилася, здебільшого залишилися на в'їзді та виїзді з міста. Але ситуація може змінюватися, адже за рішенням деяких органів можна швидко розгорнути мобільні блокпости.

Чи можуть вони законно з'явитися в кожному районі і на кожній вулиці, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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"Якщо говорити про блокпости в районах і на вулицях, то мова йде про мобільні блокпости. Щодо мобільних блокпостів, то таке поняття законом не визначено. Такі блокпости можуть створюватися лише в рамках оперативних планів правоохоронців і лише за визначеними у законі підставами", —сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

За її словами, під час введення таких планів поліція може застосовувати так звані превентивні заходи, зокрема перевіряти документи, зупиняти транспорт, проводити поверхневий огляд.

Повноваження поліції на таких блокпостах:

перевірка документів особи;

опитування особи;

поверхнева перевірка та огляд;

зупинення транспортного засобу;

вимога залишити місце та обмеження доступу до визначеної території;

обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю.

Чи можна роздавати повістки на блокпостах

"Поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Таким чином, мобільний блокпост є одним з елементів оперативних планів: встановлення мобільних постів, залучення спільних груп, до яких включають крім поліцейських і СБУ ще й представників ТЦК, ДСНС та інших", — додала юристка.

Виходить, що ТЦК можуть працювати на блокпості. Юристка також наголосила, що зупинити авто чи провести перевірку документів поліціанти можуть лише за наявності підстав, визначених статтями 32 та 35 ЗУ "Про Національну поліцію".

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію не встановлює норми, у паперовому чи електронному вигляді мають приходити повістки до військовозобов'язаних та з якого моменту вони вважаються врученими. Втім, документ дозволяє підписувати повістку електронним цифровим підписом.