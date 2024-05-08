Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Могут ли появиться новые блокпосты по Киеву для раздачи повесток arrow

Могут ли появиться новые блокпосты по Киеву для раздачи повесток

8 мая 2024 07:14
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Новые блокпосты по Киеву - могут ли ТЦК раздавать повестки
Блокпосты по городу. Фото: соцсети
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

С начала полномасштабного вторжения и по сегодняшний день количество блокпостов по городам уменьшилось, в основном остались на въезде и выезде из города. Но ситуация может изменяться, ведь по решению некоторых органов можно быстро развернуть мобильные блокпосты.

Могут ли они законно появиться в каждом районе и на каждой улице, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

Читайте также:

Блокпосты в Киеве

"Если говорить о блокпостах в районах и на улицах, то речь идет о мобильных блокпостах. Что касается мобильных блокпостов, то такое понятие законом не определено. Такие блокпосты могут создаваться только в рамках оперативных планов правоохранителей и только по определенным в законе основаниям", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, при введении таких планов полиция может применять так называемые превентивные меры, в частности проверять документы, останавливать транспорт, проводить поверхностный осмотр.

Полномочия полиции на блокпостах:

  • проверка документов личности;
  • опрос личности;
  • поверхностная проверка и осмотр;
  • остановка транспортного средства;
  • требование покинуть место и ограничение доступа к определенной территории;
  • ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью.

Можно ли раздавать повестки на блокпостах

"Полиция обязана сообщить лицу о причинах применения к нему превентивных мер, а также довести до сведения нормативно-правовые акты, на основании которых применяются следующие меры. Таким образом, мобильный блокпост является одним из элементов оперативных планов: установление мобильных постов, задействование общих групп, в которые включают помимо полицейских и СБУ, еще и представителей ТЦК, ГСЧС и других", — добавила юрист.

Выходит, что ТЦК могут работать на блокпосте. Юрист также подчеркнула, что остановить авто или провести проверку документов полицейские могут только при наличии оснований, определенных статьями 32 и 35 ЗУ "О Национальной полиции".

Напомним, новый закон о мобилизации не устанавливает нормы, в бумажном или электронном виде должны приходить повестки к военнообязанным и с какого момента они считаются врученными. Впрочем, документ позволяет подписывать повестку электронной цифровой подписью.

война
полиция
мобилизация
ТЦК и СП
блокирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом