Новые блокпосты по Киеву - могут ли ТЦК раздавать повестки

Блокпосты по городу. Фото: соцсети

С начала полномасштабного вторжения и по сегодняшний день количество блокпостов по городам уменьшилось, в основном остались на въезде и выезде из города. Но ситуация может изменяться, ведь по решению некоторых органов можно быстро развернуть мобильные блокпосты.

Могут ли они законно появиться в каждом районе и на каждой улице, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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"Если говорить о блокпостах в районах и на улицах, то речь идет о мобильных блокпостах. Что касается мобильных блокпостов, то такое понятие законом не определено. Такие блокпосты могут создаваться только в рамках оперативных планов правоохранителей и только по определенным в законе основаниям", — сказала юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, при введении таких планов полиция может применять так называемые превентивные меры, в частности проверять документы, останавливать транспорт, проводить поверхностный осмотр.

Полномочия полиции на блокпостах:

проверка документов личности;

опрос личности;

поверхностная проверка и осмотр;

остановка транспортного средства;

требование покинуть место и ограничение доступа к определенной территории;

ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью.

Можно ли раздавать повестки на блокпостах

"Полиция обязана сообщить лицу о причинах применения к нему превентивных мер, а также довести до сведения нормативно-правовые акты, на основании которых применяются следующие меры. Таким образом, мобильный блокпост является одним из элементов оперативных планов: установление мобильных постов, задействование общих групп, в которые включают помимо полицейских и СБУ, еще и представителей ТЦК, ГСЧС и других", — добавила юрист.

Выходит, что ТЦК могут работать на блокпосте. Юрист также подчеркнула, что остановить авто или провести проверку документов полицейские могут только при наличии оснований, определенных статьями 32 и 35 ЗУ "О Национальной полиции".

Напомним, новый закон о мобилизации не устанавливает нормы, в бумажном или электронном виде должны приходить повестки к военнообязанным и с какого момента они считаются врученными. Впрочем, документ позволяет подписывать повестку электронной цифровой подписью.