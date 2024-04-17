Закон про мобілізацію залишив можливості для надсилання електронних повісток — юристи

Повістка може бути електронною. Фото: Цензор.НЕТ

Новий закон про мобілізацію не встановлює норми, у паперовому чи електронному вигляді мають приходити повістки до військовозобов'язаних, та з якого моменту вони вважаються врученими. Втім, документ дозволяє підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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Як вручатимуть повістки

У статті 22 є норма, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності закону повинні уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. У разі отримання повістки про виклик ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

При цьому, визначено, що у повістці про виклик до ТЦК зазначаються, крім ПІБ і дати народження громадянина, якому адресована повістка, мети виклику до ТЦК й "підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку".

"Під час вручення повістки ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також показати службові посвідчення".

Отже, з одного боку, йдеться про те, що повістка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді, і сама повістка як документ може "формуватися" (тобто, створюватися в цифровому вигляді), з іншого — про фізичне вручення повістки.

Хто буде вирішувати

Закон про мобілізацію фактично віддає врегулювання процедури вручення повісток Кабміну, адже передбачає, що уряд в Порядку проведення призову громадян на військову службу окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо.

Таким чином, закон не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді. Документ не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном.

Раніше ми писали, як діяти, якщо заброньованому вручили повістку. Також повідомляли, що зобов'язані робити працівники ТЦК перед врученням повістки.