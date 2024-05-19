Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи надсилатимуть повістки на електронну пошту та в додаток "Резерв+" — відповідь Міноборони arrow

Чи надсилатимуть повістки на електронну пошту та в додаток "Резерв+" — відповідь Міноборони

19 травня 2024 08:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Чи надсилатимуть повістки на електронну пошту та в додаток "Резерв+" — відповідь Міноборони
Військовослужбовці перевіряють дані призовника. Фото ілюстративне: vinnitsa.info
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Військовозобов'язаним українцям не надсилатимуть повістки на електронну пошту та в мобільний додаток "Резерв+". Станом на зараз в законодавстві не передбачено оповіщення громадян через електронну повістку.

Про це в суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також:

Як у Міноборони коментують імовірність видачі електронних повісток

За словами Черногоренко, спосіб оповіщення громадян в Україні залишається незмінним.

"У застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоби громадяни могли побачити саме інформацію про себе із "Оберігу" і могли виконати свій законний обов’язок — оновити дані", — сказала Черногоренко.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, за яким принципом в Україні після 18 травня, видаватимуть повістки. Він зазначив, що врученою ввважатиметься лише повістка, яку призовникові видали під особистий підпис, а також додав, що за видачу повісток відтепер відповідатимуть не лише працівники ТЦК, а й поліцейські та роботодавці. 

Також ми повідомляли, що в постанові Кабміну від 16 травня йдеться про нові правила видачі повісток. Згідно з цим документом, повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання. Повістки вручатимуть особисто або надсилатимуть поштою.

Міноборони
військовий призов
мобілізація
повістки
війна в Україні
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку