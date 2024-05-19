Чи надсилатимуть повістки на електронну пошту та в додаток "Резерв+" — відповідь Міноборони

Військовослужбовці перевіряють дані призовника. Фото ілюстративне: vinnitsa.info

Військовозобов'язаним українцям не надсилатимуть повістки на електронну пошту та в мобільний додаток "Резерв+". Станом на зараз в законодавстві не передбачено оповіщення громадян через електронну повістку.

Про це в суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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За словами Черногоренко, спосіб оповіщення громадян в Україні залишається незмінним.

"У застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоби громадяни могли побачити саме інформацію про себе із "Оберігу" і могли виконати свій законний обов’язок — оновити дані", — сказала Черногоренко.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, за яким принципом в Україні після 18 травня, видаватимуть повістки. Він зазначив, що врученою ввважатиметься лише повістка, яку призовникові видали під особистий підпис, а також додав, що за видачу повісток відтепер відповідатимуть не лише працівники ТЦК, а й поліцейські та роботодавці.

Також ми повідомляли, що в постанові Кабміну від 16 травня йдеться про нові правила видачі повісток. Згідно з цим документом, повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання. Повістки вручатимуть особисто або надсилатимуть поштою.