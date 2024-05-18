Кабмін затвердив нові правила вручення повісток — що змінилося

Військові вручають чоловіку повістку. Фото ілюстративне: radiosvoboda.org

Вже від сьогодні, 18 травня, в Україні набуває чинності закон про мобілізацію. Змінюються і правила вручення повісток. Відтепер повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання ані поштовий оператор, ані представники ТЦК.

Про це йдеться в постанові Кабміну №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" від 16 травня, яку опублікували на урядовому порталі ввечері в п'ятницю, 17 травня.

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Скриншот постанови Кабміну

Як змінилися правила вручення повісток

Згідно з новим порядком вручення повісток, їх тепер можна буде не лише вручати особисто, а й надсилати засобами поштового зв’язку.

У разі, якщо документ надсилали поштою, підтвердженням того, що резервіста або військовозобов'язаного повідомили про необхідність з'явитися до ТЦК, вважатимуть:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом;

відеофіксація відмови від отримання повістки або відмови у спілкуванні з уповноваженою особою.

Якщо повістку відправляли на адресу, вказану у військово-облікових даних, то її вважатимуть врученою за будь-яких умов.

Датою вручення повістки вважатимуть одну з таких поштових відміток як:

про отримання поштового відправлення адресатом;

про відмову отримати поштове відправлення;

про відсутність особи за адресою задекларованого або зареєстрованого місця проживання, про що військовозобов'язаний повідомив ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.

Нагадаємо, в Україні затвердили нову форму військового квитка. Військово-обліковий документ видаватимуть навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі.

Також ми розповідали, чи потрібно після 18 травня з'являтися до ТЦК, щоб оновити свої дані, чоловікам, які виключені з військового обліку.