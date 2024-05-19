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Будут ли присылать повестки на электронную почту и в приложение "Резерв+" — ответ Минобороны

19 мая 2024 08:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Будут ли присылать повестки на электронную почту и в приложение "Резерв+" — ответ Минобороны
Военнослужащие проверяют данные призывника. Фото иллюстративное: vinnitsa.info
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Военнообязанным украинцам не будут отправлять повестки на электронную почту и в мобильное приложение "Резерв+". По состоянию на сегодняшний день в законодательстве не предусмотрено оповещение граждан через электронную повестку.

Об этом в субботу, 18 мая, в эфире телемарафона "Едині новини" рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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По словам Черногоренко, способ оповещения граждан в Украине остается неизменным.

"В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из "Оберега" и могли выполнить свою законную обязанность — обновить данные", —сказала Черногоренко.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, по какому принципу в Украине после 18 мая, будут выдавать повестки. Он отметил, что врученной будет считаться только повестка, которую призывнику выдали под личную подпись, а также добавил, что за выдачу повесток теперь будут отвечать не только работники ТЦК, но и полицейские и работодатели.

Также мы сообщали, что в постановлении Кабмина от 16 мая говорится о новых правилах выдачи повесток. Согласно этому документу, повестка будет считаться врученной, даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Повестки будут вручать лично или отправлять по почте.

Минобороны
военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
военнообязанные

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