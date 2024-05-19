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У Міноборони пояснили, коли повістка вважається врученою — є нюанси

19 травня 2024 02:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Міноборони пояснили, коли повістка вважається врученою — є нюанси
Дмитро Лазуткін. Фото: life.pravda.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Відтепер повістки можуть видавати не лише представники військкомату, однак врученою вважається лише повістка, яку призовникові видали під особистий підпис.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, 18 травня, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. Інших варіантів наразі не передбачено,
– зауважив Лазуткін.
https://24tv.ua/koli-povistka-vvazhayetsya-vruchenoyu-lazutkin-dav-vidpovid_n2558229

"Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. Інших варіантів наразі не передбачено", — зазначив Лазуткін.

Він додав, що постанов чи актів, які змінюють цей порядок, поки що не існує. Якщо ж вони з'являться, то про це повідомлять.

Також речник Міноборони нагадав, що тепер вручати повістки мають право не тільки співробітники ТЦК, а й поліцейські та роботодавці.

Нагадаємо, згідно із постановою Кабінету міністрів України, повістка вважається врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання. Також у цьому документі йдеться про те, що повістки можна не лише вручати особисто, а й надсилати засобами поштового зв’язку. 

Також ми розповідали про те, хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації. Згідно із новим законом про мобілізацію, студентам, які отримують другу вищу освіту того ж самого рівня, відстрочку не надаватимуть.

речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін
https://24tv.ua/koli-povistka-vvazhayetsya-vruchenoyu-lazutkin-dav-vidpovid_n2558229
речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін
https://24tv.ua/koli-povistka-vvazhayetsya-vruchenoyu-lazutkin-dav-vidpovid_n2558229
речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін
https://24tv.ua/koli-povistka-vvazhayetsya-vruchenoyu-lazutkin-dav-vidpovid_n25582

військкомат
мобілізація
повістки
Міністерство оборони
війна в Україні
ТЦК та СП

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