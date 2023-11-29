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Чи необхідно оновлювати дані в ТЦК з інвалідністю — відповідь юриста

29 листопада 2023 05:19
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Чи необхідно оновлювати дані в ТЦК з інвалідністю — відповідь юриста
Поранений український військовий. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні триває мобілізація. Утім, частина військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Стало відомо, чи варто після отримання інвалідності оновлювати дані в ТЦК.

Про це йдеться на сайті "Юристи.ua".

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Чоловік запитує в юристів, чи необхідно оновити дані в ТЦК та чи може він це зробити дистанційно.

Правники пояснюють, незалежно від того, що ви інвалід та не підлягаєте призову, ви залишаєтесь військовозобов'язаним призивником і зобов'язані повідомити особисто ТЦК про зміну своїх облікових даних.

"Ви можете направити копію довідки до акту МСЕК поштою, але ТЦК має право зажадати Вашого особистого з'явлення і направлення на ВЛК", — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого. Згідно з законом студентів не можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Утім, це лише тимчасова відстрочка від призову. Нюанси щодо відстрочки від мобілізації студентів пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець, пише "Факти".

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