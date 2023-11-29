Чи необхідно оновлювати дані в ТЦК з інвалідністю — відповідь юриста
В Україні триває мобілізація. Утім, частина військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Стало відомо, чи варто після отримання інвалідності оновлювати дані в ТЦК.
Про це йдеться на сайті "Юристи.ua".
Оновлення даних в ТЦК під час інвалідності
Чоловік запитує в юристів, чи необхідно оновити дані в ТЦК та чи може він це зробити дистанційно.
Правники пояснюють, незалежно від того, що ви інвалід та не підлягаєте призову, ви залишаєтесь військовозобов'язаним призивником і зобов'язані повідомити особисто ТЦК про зміну своїх облікових даних.
"Ви можете направити копію довідки до акту МСЕК поштою, але ТЦК має право зажадати Вашого особистого з'явлення і направлення на ВЛК", — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого. Згідно з законом студентів не можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Утім, це лише тимчасова відстрочка від призову. Нюанси щодо відстрочки від мобілізації студентів пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець, пише "Факти".
Читайте Новини.LIVE!