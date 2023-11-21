Повістка виписана на коліні — в ТЦК пояснили, чи можна таку ігнорувати

Працівники ТЦК вручать повістку чоловіку. Фото: скриншот You Tube

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть вручати повістки можуть чоловікам у віці від 18 до 60 років. Утім, її вручення має відбуватися за належних умов.

Про нюасни щодо вручення повістки розповів речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майора Роман Істомін, пише "Телеграф".

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За словами речника, постанова Кабміну №1487 визначає зразок повістки, проте ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення.

"Вона може бути вручена за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпосту, чи будь-де в населеному пункті", — каже він.

Він продовжує, у разі, якщо повістка повністю заповнена, зокрема, містить прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного громадянина, якому вона вручається, дату, час і адресу, куди йому треба прибути, а також підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою, — вона точно є дійсною.

"І якщо вона заповнена правильно, то оскаржувати її нема сенсу", — заявив речник Полтавського ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні — що відомо

Раніше ми писали про нюанси щодо відстрочки від мобілізації студентів пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець.

Водночас Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.

На тлі цього стало відомо, скільки українців використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації