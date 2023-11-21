Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Повістка виписана на коліні — в ТЦК пояснили, чи можна таку ігнорувати arrow

Повістка виписана на коліні — в ТЦК пояснили, чи можна таку ігнорувати

21 листопада 2023 05:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Повістка виписана на коліні — в ТЦК пояснили, чи можна таку ігнорувати
Працівники ТЦК вручать повістку чоловіку. Фото: скриншот You Tube
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть вручати повістки можуть чоловікам у віці від 18 до 60 років. Утім, її вручення має відбуватися за належних умов.

Про нюасни щодо вручення повістки розповів речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майора Роман Істомін, пише "Телеграф".

Читайте також:

Де та за яких умов можуть вручати повістки

За словами речника, постанова Кабміну №1487 визначає зразок повістки, проте ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення.

"Вона може бути вручена за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпосту, чи будь-де в населеному пункті", — каже він.

Він продовжує, у разі, якщо повістка повністю заповнена, зокрема, містить прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного громадянина, якому вона вручається, дату, час і адресу, куди йому треба прибути, а також підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою, — вона точно є дійсною.

"І якщо вона заповнена правильно, то оскаржувати її нема сенсу", — заявив речник Полтавського ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні — що відомо

Раніше ми писали про нюанси щодо відстрочки від мобілізації студентів пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець.

Водночас Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.

На тлі цього стало відомо, скільки українців використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі