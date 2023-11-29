Необходимо ли обновлять данные в ТЦК с инвалидностью — ответ юриста
В Украине идет мобилизация. Впрочем, часть военнообязанных имеют право на отсрочку. Стало известно, следует ли после получения инвалидности обновлять данные в ТЦК.
Об этом говорится на сайте "Юристи.ua".
Обновление данных в ТЦК во время инвалидности
Муж спрашивает юристов, необходимо ли обновить данные в ТЦК и может ли он это сделать дистанционно.
Юристы объясняют, независимо от того, что вы инвалид и не подлежите призыву, вы остаетесь военнообязанным призывником и обязаны сообщить лично ТЦК об изменении своих учетных данных.
"Вы можете направить копию справки в акт МСЭК по почте, но ТЦК имеет право потребовать Вашего личного появления и направления на ВЛК", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 14 февраля. По закону студентов не могут мобилизовать в ряды ВСУ. Впрочем, это лишь временная отсрочка призыва. Нюансы по отсрочке от мобилизации студентов объяснил юрист и адвокат Ростислав Кравец, пишет "Факты".
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