Чи обовʼязково проходити ВЛК людині з інвалідністю — відповідь юриста

Людина з інвалідністю в лікарні. Фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних. Деякі з них після проходження ВЛК могли отримати інвалідність — чи можна в такому випадку оновити дані в ТЦК дистанційно, не проходячи ВЛК повторно.

Таке питання поставили на сайті юридичної допомоги Юристи.ua.

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Чоловік розповів, що отримав інвалідність третьої групи, але після цього не був в ТЦК. Зараз прийшов час обновити особисті дані через що його цікавить, чи можна це зробити дистанційно без проходження ВЛК.

Адвокат Станіслав Гіммельфарб у відповідь на таке запитання зазначив, що незалежно від того, що як інвалід чоловік не підлягає призову, він залишається військовозобов'язаним/призовником і зобов'язаний повідомити ТЦК особисто про зміну своїх облікових даних.

"Ви можете направити копію довідки до акту МСЕК поштою, але ТЦК має право зажадати Вашого особистого з'явлення і направлення на ВЛК", — відповів юрист.

Він додав, що при оновленні особистих даних, якщо з моменту останнього проходження ВЛК пройшло понад 5 років — направлення на ВЛК обов'язково, хоч щодо людей з інвалідністю воно цілком формальне.

За словами іншого юриста Вячеслава Антоненка, чоловік був зобов'язаний повідомити ТЦК про отримання групи інвалідності протягом 7 днів. Це вимоги чинного законодавства.

Проте він уточнив, що не зважаючи на всі вимоги, чоловік може бути мобілізований виключно за власною згодою.

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