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Обязательно ли проходить ВВК человеку с инвалидностью — ответ юриста

21 ноября 2023 08:30
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Обязательно ли проходить ВВК человеку с инвалидностью — ответ юриста
Человек с инвалидностью в больнице. Фото: УНИАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжается общая мобилизация военнообязанных. Некоторые из них после прохождения ВВК могли получить инвалидность — можно ли в таком случае обновить данные в ТЦК дистанционно, не проходя ВВК повторно.

Такой вопрос задали на сайте юридической помощи Юристы.ua.

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Муж рассказал, что получил инвалидность третьей группы, но после этого не был в ТЦК. Сейчас пришло время обновить личные данные, из-за чего его интересует, можно ли это сделать дистанционно без прохождения ВВК.

Адвокат Станислав Гиммельфарб в ответ на такой вопрос отметил, что независимо от того, что как инвалид мужчина не подлежит призыву, он остается военнообязанным/призывником и обязан уведомить ТЦК лично об изменении своих учетных данных.

"Вы можете направить копию справки в акт МСЭК по почте, но ТЦК имеет право потребовать Вашего личного появления и направления на ВВК", — ответил юрист.

Он добавил, что при обновлении личных данных, если с момента последнего прохождения ВВК прошло более 5 лет, направление на ВВК обязательно, хотя в отношении людей с инвалидностью оно вполне формальное.

По словам другого юриста Вячеслава Антоненко, мужчина был обязан уведомить ТЦК о получении группы инвалидности в течение 7 дней. Это требования действующего законодательства.

Однако он уточнил, что, несмотря на все требования, мужчина может быть мобилизован исключительно по собственному согласию.

Ранее мы также писали, что некоторые военнообязанные имеют право на законное пересечение границы Украины, однако это не исключает получения повесток от ТЦК. Могут ли военнообязанного объявить в розыск, если он за границей.

Кроме того, мы сообщали, что уклоняющиеся во избежание призыва в ВСУ прибегают к разным способам. Одно из самых распространенных — вступление в ЗВО.

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