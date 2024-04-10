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Чи отримають мобілізовані засуджені амністію — у ЗСУ оцінили законність

10 квітня 2024 18:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація засуджених в Україні — у ЗСУ оцінили, чи законно давати амністію
Мобілізація ув'язнених в Україні. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні ухвалено закон щодо добровільної мобілізації засуджених. До лав ЗСУ ув'язнені зможуть потрапити лише після ретельної перевірки та за рішенням суду. Проте, залишається актуальним питання щодо амністії таких осіб. 

З приводу того, чи законно надавати амністію мобілізованим увʼязненим, висловився голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі Еспресо.

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На його думку, в Україні немає законних підстав для амністії засуджених через мобілізацію до лав ЗСУ. 

Тимочко зауважив, що Україна чомусь вирішила перейняти негативний досвід росії щодо питання мобілізації ув'язнених через "помилування". Однак, країна-агресорка на відміну від України має понад 600 тисяч людей.

"В нас трішки інша ситуація. Якщо ми говоримо про добровільне бажання, то мобілізація засуджених цілком нормальна річ. Якщо ж говорити конкретно про амністію через мобілізацію, то відповідних законів під це в нас немає", — пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Варто зауважити, що ще в січні поточного року до Верховної Ради було подано законопроєкт №10419 "Про амністію у 2024 році у зв’язку з військовою агресією російської федерації для участі у захисті суверенітету і державної цілісності України".

Документ передбачає амністію для деяких категорій засуджених для участі у війни проти російських окупантів. При цьому умовами для отримання амністії є добровільне рішення служити в армії та придатність до військової служби.

Раніше ми писали, у середу, 10 квітня, у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що адвокат попередив про головні ризики мобілізації засуджених.

Також ми інформували, кого із засуджених планують мобілізувати до лав ЗСУ. 

війна
ЗСУ
Україна
амністія
мобілізація
засуджені

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