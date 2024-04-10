Мобилизация осужденных в Украине — в ВСУ оценили, законно ли давать амнистию

Мобилизация заключенных в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине принят закон о добровольной мобилизации осужденных. В ряды ВСУ заключенные смогут попасть только после тщательной проверки и по решению суда. Тем не менее остается актуальным вопрос об амнистии таких лиц.

О том, законно ли предоставлять амнистию мобилизованным заключенным, высказался глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии Еспресо.

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По его мнению, в Украине нет законных оснований для амнистии осужденных из-за мобилизации в ряды ВСУ.

Тимочко отметил, что Украина почему-то решила перенять негативный опыт россии по вопросу мобилизации заключенных через "помилование". Однако страна-агрессорка в отличие от Украины имеет более 600 тысяч человек.

"У нас немного другая ситуация. Если мы говорим о добровольном желании, то мобилизация осужденных — вполне нормальная вещь. Если же говорить конкретно об амнистии по мобилизации, то соответствующих законов под это у нас нет", — пояснил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Следует отметить, что еще в январе текущего года в Верховную Раду был подан законопроект №10419 "Об амнистии в 2024 году в связи с военной агрессией российской федерации для участия в защите суверенитета и государственной целостности Украины".

Документ предусматривает амнистию для некоторых категорий осужденных для участия в войне против российских оккупантов. При этом условиями для получения амнистии являются добровольное решение служить в армии и пригодность к военной службе.

Ранее мы писали, в среду, 10 апреля, в Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных.

Напомним, мы сообщали, что адвокат предупредил о главных рисках мобилизации осужденных.

Также мы информировали, кого из осужденных планируют мобилизовать в ряды ВСУ.