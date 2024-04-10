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У Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених

10 квітня 2024 14:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених
Засідання ВР. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу, 10 квітня. "За" проголосували 281 народних обранці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

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Ухвалення законопроєкту

"Також за основу прийнято #11079-1 законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. ЗА — 281", — написав Железняк, говорячи про ухвалення документу. 

Він наголосив, що антикорупційні ризики і положення про тяжкі злочини повинні усунути до другого читання. 

Мобілізація засуджених
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк\Telegram

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про відповідальность за військові правопорушення.

До слова, 9 квітня стали відомі основні положення закопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями.  

Верховна Рада
війна
закон
ув'язнені
мобілізація
народні депутати
війна в Україні

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