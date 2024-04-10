У Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених

Засідання ВР. Фото: УНІАН

У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу, 10 квітня. "За" проголосували 281 народних обранці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Ухвалення законопроєкту

"Також за основу прийнято #11079-1 законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. ЗА — 281", — написав Железняк, говорячи про ухвалення документу.

Він наголосив, що антикорупційні ризики і положення про тяжкі злочини повинні усунути до другого читання.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк\Telegram

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про відповідальность за військові правопорушення.

До слова, 9 квітня стали відомі основні положення закопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями.