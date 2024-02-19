Мобілізація — чи переглядатимуть довідки про непридатність за новим законом

Повторне проходження ВЛК поки не анонсували. Фото: armyinform

Очікується, що вже цього тижня Верховна Рада розгляне у другому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. Чи буде потрібно у разі його ухвалення проходити повторні військово-лікарські комісії особам з інвалідністю, яких зняли з обліку вже після початку повномасштабної війни?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

Річ у тім, що працівники поліції вже перевіряють довідки ВЛК про непридатність до військової служби. На сьогодні 1,2 тис. таких документів вже скасовано, хоча 7,5 тис. залишилися чинними.

Також правоохоронці направили до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) 21 тис. справ про встановлення інвалідності, з них 6,3 тис. визнані сумнівними та відправлені на ще один розгляд.

"Виключених з військового обліку у зв'язку з непридатністю за станом здоров'я перевіряти не планують, адже вони перестали бути військовозобов'язаними. Питання є до осіб з інвалідністю після 24 лютого 2022 року та обмежено придатних у воєнний час. Їх по новому законопроєкту дуже хочуть якимось чином перевірити. Але порядку реалізації даної задумки ще ніхто не анонсував. Наразі немає механізму повернення назад виключених з військового обліку за станом здоров'я", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше ми повідомляли, хто залишиться без відстрочки за новим законом про мобілізацію. Також юристка пояснила, як вчинити, якщо пораненому військовому не платять кошти.