Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи переглядатимуть усі довідки про непридатність до служби в армії — адвокат arrow

Чи переглядатимуть усі довідки про непридатність до служби в армії — адвокат

19 лютого 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація — чи переглядатимуть довідки про непридатність за новим законом
Повторне проходження ВЛК поки не анонсували. Фото: armyinform
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Очікується, що вже цього тижня Верховна Рада розгляне у другому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. Чи буде потрібно у разі його ухвалення проходити повторні військово-лікарські комісії особам з інвалідністю, яких зняли з обліку вже після початку повномасштабної війни?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

Річ у тім, що працівники поліції вже перевіряють довідки ВЛК про непридатність до військової служби. На сьогодні 1,2 тис. таких документів вже скасовано, хоча 7,5 тис. залишилися чинними.

Також правоохоронці направили до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) 21 тис. справ про встановлення інвалідності, з них 6,3 тис. визнані сумнівними та відправлені на ще один розгляд.

"Виключених з військового обліку у зв'язку з непридатністю за станом здоров'я перевіряти не планують, адже вони перестали бути військовозобов'язаними. Питання є до осіб з інвалідністю після 24 лютого 2022 року та обмежено придатних у воєнний час. Їх по новому законопроєкту дуже хочуть якимось чином перевірити. Але порядку реалізації даної задумки ще ніхто не анонсував. Наразі немає механізму повернення назад виключених з військового обліку за станом здоров'я", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше ми повідомляли, хто залишиться без відстрочки за новим законом про мобілізацію. Також юристка пояснила, як вчинити, якщо пораненому військовому не платять кошти.

війна
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані
особа з інвалідністю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі