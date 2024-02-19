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Будут ли пересматривать все справки о непригодности к службе в армии — адвокат

19 февраля 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация — будут ли пересматривать справки о непригодности по новому закону
Повторное прохождение ВВК пока не анонсировали. Фото: armyinform
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Ожидается, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит во втором чтении новый законопроект о мобилизации. Нужно ли в случае его принятия проходить повторные военно-врачебные комиссии лицам с инвалидностью, снятым с учета уже после начала полномасштабной войны?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

Дело в том, что сотрудники полиции уже проверяют справки ВВК о непригодности к военной службе. На сегодняшний день 1,2 тыс. таких документов уже отменены, хотя 7,5 тыс. остались в силе.

Также правоохранители направили в медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) 21 тыс. дел об установлении инвалидности, из них 6,3 тыс. признаны сомнительными и отправлены на еще одно рассмотрение.

"Исключенных из военного учета в связи с негодностью по состоянию здоровья проверять не планируют, ведь они перестали быть военнообязанными. Вопросы есть к лицам с инвалидностью после 24 февраля 2022 года и ограничено пригодным в военное время. Их по новому законопроекту очень хотят каким-то образом проверить. Но порядка реализации данной задумки еще никто не анонсировал. Пока нет и механизма возвращения назад исключенных из военного учета по состоянию здоровья", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее мы сообщали, кто останется без отсрочки по новому закону о мобилизации. Также юрист объяснила, как поступить, если раненому военному не платят средства.

война
мобилизация
ВВК
военнообязанные
лицо с инвалидностью

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