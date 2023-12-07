Чи підлягає мобілізації студент, що пішов в академічну відпустку — відповідь юриста

Студенти в університеті. Фото: Корреспондент.net

В Україні триває загальна військова мобілізація. Студенти не підлягають під призов до армії. Юрист пояснив, чи може студент, який пішов в академічну відпустку бути мобілізованим до армії.

Про це повідомив юрист Назар Босак.

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Мобілізація українських студентів

За інформацією юриста, в українських студентів, що пішли в академічну відпустку залишається статус здобувача вищої освіти. Відповідно академ відпустка не позбавляє студента права на відстрочку від армії. Тобто, він не підлягає загальній мобілізації. Крім того, його студентський квиток вважається чинним на весь період навчання, включно з академ відпусткою.

"Згідно із частиною одинадцятою статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої, фахової передвищої чи професійної (професійно-технічної) освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають", — вказав Босак.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, народні депутати готують законопроєкт, який має внести зміни у процес мобілізації в Україні. Зокрема документ передбачатиме нові норми вручення повісток. Таким чином повістки планують вручати не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом.

Додамо, парламентська робоча група готує зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби. Законопроєкт передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів.