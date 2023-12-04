Чи матимуть відстрочку від мобілізації студенти — Рада готує нові нововведення

Студенти у військкоматі. Ілюстративне фото: Facebook

Парламентська робоча група готує зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби. Низка законопроектів щодо цього питання буде розглянута найближчим часом.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 грудня.

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Нардеп зазначив, що народні обранці радяться з найвищим військовим керівництвом. Він також зазначив, що для ротації на фронті потрібно підготувати нових бійців.

За словами нардепа, до парламентської робочої групи входять представники всіх фракцій і груп.

Які нововведення готують у Верховній Раді:

встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи;

встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт.

Окрім усього вищесказаного, законопроєкт передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів.

Раніше ми повідомляли, що на Рівненщині чоловік у будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовився від повістки у письмовому форматі. За такий вчинок він отримав іспитовий термін.

Нагадаємо, що раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко назвав причини недостатньої кількості військовослужбовців на фронті. За його словами, це стається саме через ухилення від призову, якому допомагають вищі навчальні заклади й торгові центри, які бронюють працівників.