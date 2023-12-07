Подлежит ли мобилизации студент, ушедший в академический отпуск — ответ юриста

Студенты в университете. Фото: Корреспондент.net

В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. Студенты не подлежат под призыв в армию. Юрист объяснил, может ли студент, ушедший в академический отпуск быть мобилизованным в армию.

Об этом сообщил юрист Назар Босак.

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Мобилизация украинских студентов

По информации юриста, у украинских студентов, ушедших в академический отпуск, остается статус получателя высшего образования. Соответственно, академ отпуск не лишает студента права на отсрочку от армии. То есть, он не подлежит всеобщей мобилизации. Кроме того, его студенческий билет считается действующим на весь период обучения, включая академический отпуск.

"Согласно части одиннадцатой статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане призывного возраста, прервавшие обучение в связи с получением академического отпуска, реализуют право на академическую мобильность, а также восстановленные в высшем учреждении, профессионального высшего или профессионального (профессионально-технического) образования, право на предоставленную отсрочку от призыва на срочную военную службу не теряют", — указал Босак.

Новый законопроект ВР о мобилизации

Напомним, народные депутаты готовят законопроект, который должен внести изменения в процесс мобилизации в Украине. В частности, документ будет предусматривать новые нормы вручения повесток. Таким образом повестки планируют вручать не только лично под подпись военнообязанному лицу, но и через электронную почту и заказным письмом.

Добавим, парламентская рабочая группа готовит изменения в законодательство, регулирующее вопросы мобилизации и военной службы. Законопроект предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей вузов и студентов.