ТЦК присилатимуть українцям листи поштою та повідомлення на імейл — що відомо

Працівник ТЦК читає документ. Фото: АрміяInform

Як відомо, народні депутати готують законопроєкт, який має внести зміни у процес мобілізації в Україні. Зокрема документ передбачатиме нові норми вручення повісток. Таким чином повістки планують вручати не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна.

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За його словами, військовозобов’язаним чоловікам на поштову скриньку надсилатимуть сповіщення про надходження рекомендованого листа з повісткою в ньому, а сам лист працівники пошти видаватимуть людині особисто.

"У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом. Це так звана публічна повістка", — пояснив Веніславський.

Чиновник зазначив, що така зміна спростить процедуру вручення повістки та дозволить уникнути будь-яких зловживань з боку військовозобов'язаних.

"Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас уже фактично діє електронний кабінет військовозобов’язаних і призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки й не дозволяти людині зловживати тим, що вона нібито не отримує повістку і не порушує закон", — сказав він.

Раніше ми повідомляли, чи чекати українцям покарання за проігноровану повістку, залишену в дверях.

Нагадаємо, ми писали, що народні депутати хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток.

Також ми інформували, за яких умов від повістки звільняються військовозобов'язані особи, чия близька людина загинула на фронті, захищаючи країну.