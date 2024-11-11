Мобілізація жінок в Україні — чи будуть примусово забирати на війну

Жінки у ЗСУ. Фото: Офіс Президента України

Поки в Україні триває загальна обов'язкова мобілізація чоловіків віком від 25 до 60, жінки можуть долучитися до війська за власним бажанням. Проте у Верховній Раді вже ведуться розмови про призов жінок.

Про це повідомила членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє "24 канал".

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Чи буде примусова мобілізація жінок в Україні

Хоча розмови між урядовцями про мобілізацію жінок є, примусової мобілізації там наразі не планують. Щобільше, відсутні й відповідні законодавчі ініціативи.

Соломія Бобровська зауважила, що зараз жінки можуть за власним бажанням долучитися до війська, а ті, хто має військово-облікову спеціальність, зокрема, медичну, мали обов'язково оновити свої дані у ТЦК. Натомість Україні вистачає "чоловічого" мобілізаційного ресурсу, а тема примусової мобілізації жінок є спекулятивною.

"Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс",

— заявила чиновниця.

Що можуть запровадити обов'язковим для жінок в Україні

Натомість посадовиця вважає, що в Україні мають обов'язково запровадити базову військову підготовку для жінок на рівні з чоловіками з 18 до 25 років. Проте це не означатиме, що жінки мають обов'язково служити, йдеться лише про досвід, який має бути у всіх громадян країни, якщо знову розпочнеться війна.

Хто вимагає мобілізації жінок в Україні

А от народна депутатка Мар'яна Безугла вважає, що в Україні мусять обов'язково мобілізувати жінок на рівні з чоловіками, а розпочати призов варто з розподілу на тилові посади. Також чиновниця вимагає трудової мобілізації. Вона вважає, що жінок можна залучати до господарських робіт та в оборонну промисловість.

"Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків", — підкреслила Безугла.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки правдивою є інформація про мобілізацію жінок в Україні, яка часто шириться в соцмережах.

Також військовий аналітик припустив, куди залучатимуть жінок у разі мобілізації.