Мобилизация женщин в Украине — что думают украинцы

Женщины в ВСУ. Фото: Офис Президента Украины

В последнее время от некоторых публичных деятелей в Украине начали распространяться призывы о необходимости введения мобилизации женщин. Это вызвало дискуссии в обществе, но в большинстве украинцы против такого решения.

Об этом свидетельствует опрос "Радио Свобода" в Киеве, Сумах и Одессе.

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Что сказали люди

По словам украинцев, если и проводить мобилизацию женщин, то она должна быть добровольной. Некоторые выступают против и отмечают, что возможно и нужно мобилизовать женщин, но только медиков и глядя куда (то есть в безопасное место).

Другие же категорически против любой мобилизации женщин, отмечая, что они должны быть дома, в тылу, или, например, рожать детей. И если уж родили, тогда воспитывать. Кроме того, принудительная мобилизация женщин может еще отрицательнее повлиять на демографию. Один из опрашиваемых сказал, что сначала нужно разобраться с мужчинами, которые прячутся от мобилизации, прежде чем переходить к женщинам.

"Слушайте, у нас куча мужчин, которые здесь в тылу прячутся. Сначала нужно начать с мужчин. Ну, а женщины, если там не хватает медиков, то в принципе можно, но только в более безопасных районах", — сказал мужчина.

В свою очередь, "Радио Свобода" отмечает, что политики и военные единогласны в этом вопросе.

"Принудительная мобилизация женщин не предусмотрена законом, в ней нет необходимости, и она не изменит ситуацию на фронте", — добавило издание.

Напомним, недавно мы сообщали о том, насколько правдива информация о мобилизации женщин в Украине, которая часто распространяется в соцсетях.

Также военный аналитик Алексей Гетьман предположил, куда будут привлекать женщин в случае мобилизации и где они будут эффективны.