Повістки через пошту не покращили процесс мобілізації в Україні

Військовозобов’язаний громадянин з повісткою. Фото: Новини.PRO

В Україні вже стартував процес вручення повісток через пошту. Однак наразі суттєвого покращення у мобілізаційному процесі немає.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив Олег Коротченко, начальник відділу одного з київських ТЦК.

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Коротченко розповів, що більшість чоловіків, які звертаються до ТЦК, зазвичай впевнені у своїх підставах для відстрочки чи бронювання.

Також за його словами, періодично були випадки повторного оповіщення осіб, які мають інвалідність або ж бронь. Це у свою чергу свідчить про нагальну потребу розробки чіткого системного механізму, який дозволить уникати таких помилок.

Нагадаємо, нещодавно начальник служби радіоелектронної боротьби 111 бригади ЗСУ Олексій Герман заявив, що ситуація на фронті залишається складною, і основною причиною цього є не брак інженерних споруд, а дефіцит особового складу. Він вважає, що для вирішення проблеми треба прискорити мобілізаційні заходи або ж знизити призовний вік.

Також під час цього інтерв'ю "24 каналу" він сказав, що державу повинні боронити абсолютно всі громадяни. Якщо ж військовозобов'язаний не бажає захищати свою країну, значить йому не місце в країні.