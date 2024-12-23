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Повысилась ли мобилизация из-за повесток по почте — ответ ТЦК

23 декабря 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Повестки по почте не улучшили процесс мобилизации в Украине
Военнообязанный гражданин с повесткой. Фото: Новости.PRO
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине уже стартовал процесс вручения повесток по почте. Однако существенного улучшения в мобилизационном процессе нет.

Об этом в эфире "24 канала" заявил Олег Коротченко, начальник отдела одного из киевских ТЦК.

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Коротченко рассказал, что большинство мужчин, которые обращаются в ТЦК, обычно уверены в своих основаниях для отсрочки или бронирования.

Также по его словам, периодически были случаи повторного оповещения лиц, имеющих инвалидность или бронь. Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости разработки четкого системного механизма, который позволит избегать таких ошибок.

Напомним, недавно начальник службы радиоэлектронной борьбы 111 бригады ВСУ Алексей Герман заявил, что ситуация на фронте остается сложной, и основной причиной этого является не нехватка инженерных сооружений, а дефицит личного состава. Он считает, что для решения проблемы нужно ускорить мобилизационные мероприятия или снизить призывной возраст.

Также во время интервью "24 каналу" он сказал, что государство должны защищать абсолютно все граждане. Если же военнообязанный не желает защищать свою страну, значит ему не место в стране.

Украина мобилизация война в Украине ТЦК и СП фронт

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