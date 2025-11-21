У Міноборони сказали, чи платять гроші за проходження БЗВП

Чи платять гроші за проходження БЗВП — що кажуть у Міноборони
В Україні триває мобілізація, а це означає, що під час призову чоловіки проходять базовий загальновійськовий вишкіл (БЗВП). Однак у багатьох виникає питання, чи є зарплата за проходження підготовки.
Відповідь на це дали на сайті Міністерства оборони України.
Чи оплачується БЗВП
У Міноборони розповіли, що нарахування виплат рекрутам починається вже з першого дня їхньої базової загальновійськової підготовки. В армії ця виплата називається грошовим забезпеченням (ГЗ).
"Його мінімальний розмір становить 20130 грн і залежить від багатьох факторів, таких як звання, посада тощо. Виплата нарахованого ГЗ відбувається однією сумою в наступному календарному місяці", — йдеться в публікації.
Також у міністерстві нагадали, що військовослужбовці, які проходять навчання, не мають права розраховувати на планову відпустку в цей період.
"Рішення про відпустку після БЗВП ухвалює безпосередній командир", — додали у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Силах безпілотних систем надали рекомендації, що варто взяти з собою на БЗВП, щоб проходження навчання було комфортнішим.
Також ми інформували, що наприкінці жовтня стало відомо, що курс БЗВП буде збільшено до 51 дня.
Читайте Новини.LIVE!