Головна Мобілізація Чи платять гроші за проходження БЗВП — що кажуть у Міноборони

Чи платять гроші за проходження БЗВП — що кажуть у Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 04:30
Оновлено: 04:20
У Міноборони сказали, чи платять гроші за проходження БЗВП
Процес БЗВП. Фото: ЗСУ

В Україні триває мобілізація, а це означає, що під час призову чоловіки проходять базовий загальновійськовий вишкіл (БЗВП). Однак у багатьох виникає питання, чи є зарплата за проходження підготовки. 

Відповідь на це дали на сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Чи оплачується БЗВП

У Міноборони розповіли, що нарахування виплат рекрутам починається вже з першого дня їхньої базової загальновійськової підготовки. В армії ця виплата називається грошовим забезпеченням (ГЗ).

"Його мінімальний розмір становить 20130 грн і залежить від багатьох факторів, таких як звання, посада тощо. Виплата нарахованого ГЗ відбувається однією сумою в наступному календарному місяці", — йдеться в публікації.

Також у міністерстві нагадали, що військовослужбовці, які проходять навчання, не мають права розраховувати на планову відпустку в цей період.

"Рішення про відпустку після БЗВП ухвалює безпосередній командир", — додали у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Силах безпілотних систем надали рекомендації, що варто взяти з собою на БЗВП, щоб проходження навчання було комфортнішим.

Також ми інформували, що наприкінці жовтня стало відомо, що курс БЗВП буде збільшено до 51 дня.

військові навчання гроші мобілізація зарплатня війна в Україні БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
