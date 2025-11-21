В Минобороны сказали, платят ли деньги за прохождение БОВП

Процесс БОВП. Фото: ВСУ

В Украине продолжается мобилизация, а это значит, что во время призыва мужчины проходят базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Однако у многих возникает вопрос, есть ли зарплата за прохождение подготовки.

Ответ на это дали на сайте Министерства обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Оплачивается ли БОВП

В Минобороны рассказали, что начисление выплат рекрутам начинается уже с первого дня их базовой общевойсковой подготовки. В армии эта выплата называется денежным обеспечением (ДО).

"Его минимальный размер составляет 20130 грн и зависит от многих факторов, таких как звание, должность и тому подобное. Выплата начисленного ДО происходит одной суммой в следующем календарном месяце", — говорится в публикации.

Также в министерстве напомнили, что проходящие обучение военнослужащие не имеют права рассчитывать на плановый отпуск в этот период.

"Решение об отпуске после БОВП принимает непосредственный командир", — добавили в ведомстве.

Напомним, недавно мы писали, что в Силах беспилотных систем дали рекомендации, что стоит взять с собой на БОВП, чтобы прохождение обучения было комфортнее.

Также мы информировали, что в конце октября стало известно, что курс БОВП будет увеличен до 51 дня.