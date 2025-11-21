В Минобороны сказали, платят ли деньги за прохождение БОВП

Платят ли деньги за прохождение БОВП — что говорят в Минобороны
В Украине продолжается мобилизация, а это значит, что во время призыва мужчины проходят базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Однако у многих возникает вопрос, есть ли зарплата за прохождение подготовки.
Ответ на это дали на сайте Министерства обороны Украины.
Оплачивается ли БОВП
В Минобороны рассказали, что начисление выплат рекрутам начинается уже с первого дня их базовой общевойсковой подготовки. В армии эта выплата называется денежным обеспечением (ДО).
"Его минимальный размер составляет 20130 грн и зависит от многих факторов, таких как звание, должность и тому подобное. Выплата начисленного ДО происходит одной суммой в следующем календарном месяце", — говорится в публикации.
Также в министерстве напомнили, что проходящие обучение военнослужащие не имеют права рассчитывать на плановый отпуск в этот период.
"Решение об отпуске после БОВП принимает непосредственный командир", — добавили в ведомстве.
