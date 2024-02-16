Мобілізація — чи потрібна довідка ТЦК для супроводу людини з інвалідністю за кордон

Зайві довідки не потрібні. Фото: dpsu.gov.ua

З кінця минулого року прикордонники почали вимагати у військовозобов'язаних, які супроводжували своїх родичів з інвалідністю за кордон, довідку або відмітку ТЦК та СП про відстрочку. Чи потрібно насправді мати при собі цей документ.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

"Юридичного обмеження щодо виїзду військовозобовязаних без довідки або відмітки ТЦК не існувало. Воно було фактичним й почалося з 29 грудня 2023 року, коли ДПСУ без попередження, почала масово вимагати довідку чи відмітку з ТЦК про відстрочку, — розповів адвокат. — Станом на сьогодні таке обмеження майже зникло".

В цьому випадку для перетину кордону потрібні:

Свідоцтво про народження. Документи про інвалідність родича у формі посвідчення (пенсійне з відміткою про інвалідність або інше). Документи про чинне місце реєстрації. Якщо місце реєстрації не співпадає, потрібен Акт встановлення факту здійснення догляду, який складений відповідно до пункту 2.1 "Правил перетинання державного кордону громадянам України" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 (зі змінами).

"Плюс стандартні документи для виїзду в мирний час", — підсумував Олександр Потєшін.

Раніше прикордонники затримали ухилянта з підробленим італійським паспортом, який намагався виїхати до Угорщини. Також на кордоні затримали групу ухилянтів, які планували незаконно виїхати до Молдови.