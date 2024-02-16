Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи потрібна довідка ТЦК для супроводу особи з інвалідністю за кордон — юрист arrow

Чи потрібна довідка ТЦК для супроводу особи з інвалідністю за кордон — юрист

16 лютого 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація — чи потрібна довідка ТЦК для супроводу людини з інвалідністю за кордон
Зайві довідки не потрібні. Фото: dpsu.gov.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

З кінця минулого року прикордонники почали вимагати у військовозобов'язаних, які супроводжували своїх родичів з інвалідністю за кордон, довідку або відмітку ТЦК та СП про відстрочку. Чи потрібно насправді мати при собі цей документ.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

"Юридичного обмеження щодо виїзду військовозобовязаних без довідки або відмітки ТЦК не існувало. Воно було фактичним й почалося з 29 грудня 2023 року, коли ДПСУ без попередження, почала масово вимагати довідку чи відмітку з ТЦК про відстрочку, — розповів адвокат. — Станом на сьогодні таке обмеження майже зникло".

В цьому випадку для перетину кордону потрібні:

  1. Свідоцтво про народження.
  2. Документи про інвалідність родича у формі посвідчення (пенсійне з відміткою про інвалідність або інше).
  3. Документи про чинне місце реєстрації. Якщо місце реєстрації не співпадає, потрібен Акт встановлення факту здійснення догляду, який складений відповідно до пункту 2.1 "Правил перетинання державного кордону громадянам України" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 (зі змінами).

"Плюс стандартні документи для виїзду в мирний час", — підсумував Олександр Потєшін.

Раніше прикордонники затримали ухилянта з підробленим італійським паспортом, який намагався виїхати до Угорщини. Також на кордоні затримали групу ухилянтів, які планували незаконно виїхати до Молдови.

мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
особа з інвалідністю
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі