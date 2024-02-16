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Нужна ли справка ТЦК для сопровождения лица с инвалидностью за границу — юрист

16 февраля 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация — нужна ли справка ТЦК для сопровождения человека с инвалидностью за границу
Лишние справки не нужны. Фото: dpsu.gov.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

С конца прошлого года пограничники начали требовать у военнообязанных, сопровождавших своих родственников с инвалидностью за границу, справку или отметку ТЦК и СП об отсрочке. Нужно ли действительно иметь при себе этот документ?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

"Юридического ограничения по выезду военнообязанных без справки или отметки ТЦК не существовало. Оно было фактическим и началось с 29 декабря 2023 года, когда ГПСУ без предупреждения начала массово требовать справку или отметку с ТЦК об отсрочке, — рассказал адвокат. — По состоянию на сегодняшний день такое ограничение почти исчезло".

В этом случае для пересечения границы нужны:

  1. Свидетельство о рождении.
  2. Документы об инвалидности родственника в форме удостоверения (пенсионное с отметкой об инвалидности или другое).
  3. Документы о действующем месте регистрации. Если место регистрации не совпадает, требуется Акт установления факта осуществления ухода, составленного в соответствии с пунктом 2.1 "Правил пересечения государственной границы гражданам Украины", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57 (с изменениями).

"Плюс стандартные документы для выезда в мирное время", — подытожил Александр Потешин.

Ранее пограничники задержали уклониста, который пытался выехать в Венгрию с поддельным итальянским паспортом. Также на границе задержали группу уклонистов, планировавших незаконно уехать в Молдову.

мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
лицо с инвалидностью
ГПСУ

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