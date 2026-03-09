Безстрокова інвалідність - чи треба оформлювати відстрочку

Громадянин з інвалідністю може оформити відстрочку через "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, LexInform. Колаж: Новини.LIVE

В Україні усі громадяни, які мають інвалідність без визначеного строку — не підлягають мобілізації. Однак для уникнення будь-яких непорозумінь під час перевірки документів або контакту з ТЦК, відстрочку все ж варто оформити.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідну рекомендацію дали на порталі "Юристи.UA".

Як відомо, в Україні під час мобілізації до лав Збройних сил можуть залучати лише тих громадян, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до служби. Водночас люди з інвалідністю згідно з чинним законодавством не підлягають призову.

У значній кількості випадків такі громадяни мають бути виключені з військового обліку. Проте на практиці частина людей з інвалідністю все ж залишається в базах ТЦК та СП. Це стосується, зокрема, осіб, яким встановлено інвалідність без визначеного терміну, тобто так звану безстрокову.

Через це часто виникає запитання, чи потрібно додатково оформлювати відстрочку від мобілізації, якщо законодавство і так не дозволяє призивати таких громадян на військову службу.

Із таким запитом до правників звернувся чоловік, який має безстрокову інвалідність, але при цьому залишається на військовому обліку. Він поцікавився, чи потрібно в такій ситуації окремо оформлювати відстрочку.

У відповідь на це адвокат Юрій Айвазян зазначив, що зробити це все ж варто. Він сказав, що громадянину слід подати такий запит через застосунок "Резерв+". Наразі саме ця платформа використовується для електронної взаємодії з ТЦК, а також для оновлення військово-облікових даних.

Подібну думку висловив і адвокат В’ячеслав Кирда. Він підкреслив, що навіть за наявності законних підстав відстрочка не надається автоматично. За його словами, громадянину потрібно самостійно подати відповідне звернення. Після цього відстрочку оформлюють на весь період дії мобілізації.

Своєю чергою юрист Владислав Дерій теж нагадав, що люди з інвалідністю відповідно до законодавства не підлягають мобілізації. Водночас він радить усе ж оформити відстрочку документально.

На його думку, це допоможе уникнути зайвих перевірок і додаткових запитань під час перевірки документів з боку груп оповіщення або представників ТЦК.

"Коли у громадянина вже є підтверджена відстрочка в електронних реєстрах, інформація про це відображається в системі, що значно спрощує перевірку даних", — пояснив юрист.

Зауважимо, що для громадян, яких визнали особами з інвалідністю, відстрочку надають на весь період дії цієї підстави. Якщо ж інвалідність встановлено безстроково, фактично й відстрочка діятиме без обмеження у часі — до завершення мобілізації або можливих змін у законодавстві.

