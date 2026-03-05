Відео
Головна Мобілізація У Міноборони розповіли, як оформити відстрочку через "Резерв+"

У Міноборони розповіли, як оформити відстрочку через "Резерв+"

Дата публікації: 5 березня 2026 02:55
Як зробити відстрочку в Резерв+ - пояснення Міноборони
Оформлення відстрочки через "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжується мобілізація, однак певні категорії громадян мають право на відстрочку від військової служби. Проте не всі знають, як її оформити через додаток "Резерв+".

Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони пише, як це можна зробити.

Читайте також:

Як отримати відстрочку від мобілізації онлайн

Для того, щоб оформити відстрочку дистанційно, потрібно зайти в застосунок "Резерв+" і реалізувати такий алгоритм:

  • відправити запит на відстрочку;
  • опісля система автоматично звітить дані з державними реєстрами та перевірить наявність законних підстав на відстрочку;
  • у разі підтвердження права відстрочку нададуть автоматично, а інформація про неї з'явиться в електронному військово-обліковому документі.

У Міноборони додали, що процедура повністю автоматизована і не потребує збору довідок, подачі паперових заяв або особистого візиту до ТЦК чи ЦНАПу. Зазвичай весь процес займає від кількох хвилин до кількох годин.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві оборони пояснили, що робити, якщо пропадають відстрочки в "Резерв+". Йдеться про випадки, коли є повідомлення про можливе продовження документа, але за фактом він не з'являється.

Також ми писали, де оформляти відстрочку для догляду за родичем — у ЦНАПі чи "Резерв+".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
