Юрист відповів, чи можуть ТЦК вручити повістку заброньованим громадянам

В Україні через війну досі триває загальна мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані громадяни досі отримують повістки. Проте особи з бронюванням чи відстрочкою не завжди знають, чи можуть ТЦК вручити їм повістки і чи будуть наслідки за ігнорування.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідь на це в коментарі РБК-Україна сказав адвокат Ярослав Хлівний.

Чи можуть ТЦК вручити повістку заброньованим особам

Юрист пояснив, що наявність відстрочки або бронювання не означає, що людині взагалі не можуть вручити повістку. За його словами, такий документ є офіційним способом комунікації між ТЦК і громадянином і може стосуватися різних питань, зокрема уточнення облікових даних чи інших процедур.

"Повістку може отримати будь-хто, незалежно від того, чи має він відстрочку або бронювання", — сказав Ярослав Хлівний.

Він додав, що багато хто помилково вважає, що якщо людина має відстрочку, можна не реагувати на виклики до ТЦК. Однак чинне законодавство зобов'язує відповідати на такі повідомлення навіть за наявності документів, які звільняють від призову.

Юрист також попередив, що ігнорування повістки може мати юридичні наслідки. У разі неявки в ТЦК без поважної причини після отримання виклику людині може загрожувати штраф або навіть оголошення в розшук.

При цьому важливо враховувати, що повістки бувають різних видів. Їх можуть вручати, наприклад, для уточнення облікових даних або проходження окремих процедур, а не виключно для мобілізації.

З цієї причини адвокат радить після отримання повістки прийти в ТЦК і надати документи, що підтверджують право на відстрочку або бронювання. У такому разі мобілізація не відбудеться, а військовозобов'язаний виконає вимоги закону.

