Україна
Юристы сказали, нужна ли отсрочка в случае бессрочной инвалидности

Юристы сказали, нужна ли отсрочка в случае бессрочной инвалидности

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 01:30
Бессрочная инвалидность - надо ли оформлять отсрочку
Гражданин с инвалидностью может оформить отсрочку через "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, LexInform. Коллаж: Новини.LIVE

Все граждане Украины со статусом бессрочной инвалидности не подлежат мобилизации. Но для того, чтобы не допустить каких-либо недоразумений при проверке документов или контакта с ТЦК, отсрочку лучше все таки оформить.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующую рекомендацию дали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Подлежат ли мобилизации лица с инвалидностью и надо ли делать отсрочку

Как известно, в Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных сил могут привлекать только тех граждан, которых военно-врачебная комиссия признала годными к службе. В то же время люди с инвалидностью согласно действующему законодательству не подлежат призыву.

В значительном количестве случаев такие граждане должны быть исключены из воинского учета. Однако на практике часть людей с инвалидностью все же остается в базах ТЦК и СП. Это касается, в частности, лиц, которым установлена инвалидность без определенного срока, то есть так называемая бессрочная.

Поэтому часто возникает вопрос, нужно ли дополнительно оформлять отсрочку от мобилизации, если законодательство и так не позволяет призывать таких граждан на военную службу.

С таким запросом к юристам обратился мужчина, который имеет бессрочную инвалидность, но при этом остается на воинском учете. Он поинтересовался, нужно ли в такой ситуации отдельно оформлять отсрочку.

В ответ на это адвокат Юрий Айвазян отметил, что сделать это все же стоит. Он сказал, что гражданину следует подать такой запрос через приложение "Резерв+". Сейчас именно эта платформа используется для электронного взаимодействия с ТЦК, а также для обновления военно-учетных данных.

Подобное мнение высказал и адвокат Вячеслав Кирда. Он подчеркнул, что даже при наличии законных оснований отсрочка не предоставляется автоматически. По его словам, гражданину нужно самостоятельно подать соответствующее обращение. После этого отсрочку оформляют на весь период действия мобилизации.

В свою очередь юрист Владислав Дерий тоже напомнил, что люди с инвалидностью в соответствии с законодательством не подлежат мобилизации. В то же время он советует все же оформить отсрочку документально.

По его мнению, это поможет избежать лишних проверок и дополнительных вопросов при проверке документов со стороны групп оповещения или представителей ТЦК.

"Когда у гражданина уже есть подтвержденная отсрочка в электронных реестрах, информация об этом отображается в системе, что значительно упрощает проверку данных", — пояснил юрист.

Заметим, что для граждан, которых признали лицами с инвалидностью, отсрочку предоставляют на весь период действия этого основания. Если же инвалидность установлена бессрочно, фактически и отсрочка будет действовать без ограничения во времени - до завершения мобилизации или возможных изменений в законодательстве.

Напомним, недавно мы писали, что военнообязанный гражданин, имеющий одного из родителей с инвалидностью первой или второй группы, может оформить отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, как оформить отсрочку через приложение "Резерв+".

инвалидность мобилизация война в Украине отсрочка лицо с инвалидностью юрист
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
