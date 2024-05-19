Чи потрібно заброньованим від мобілізації проходити ВЛК — пояснення від Міноборони

Військовий на прийомі в лікарки. Фото ілюстративне: prikhodko.com.ua

Тим, хто має бронь від призову, однак останні п'ять років не проходив ВЛК, потрібно її пройти. Відповідне направлення має видати військкомат.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому".

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В оборонному відомстві зазначили, що медичний огляд потрібно пройти всім заброньованим військовослужбовцям, які не робили цього протягом останні п'яти років.

"Але в будь-якому разі вони можуть пройти його лише після отримання відповідного направлення від ТЦК СП", — уточнили в Міноборони.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, за яким принципом в Україні після 18 травня, видаватимуть повістки. Він зазначив, що врученою ввважатиметься лише повістка, яку призовникові видали під особистий підпис, а також повідомив, що право видавати повістки тепер мають не лише працівники ТЦК, а й поліцейські та роботодавці.

Раніше ми повідомляли, що, згідно із постановою Кабінету міністрів України, повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання. Також у цьому документі йдеться про те, що повістки можна не лише вручати особисто, а й надсилати засобами поштового зв’язку.