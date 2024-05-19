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Нужно ли забронированным от мобилизации проходить ВВК — объяснение от Минобороны

19 мая 2024 05:25
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Чекарёва Мария
редактор
Нужно ли забронированным от мобилизации проходить ВВК — объяснение от Минобороны
Военный на приеме у врача. Фото иллюстративное: prikhodko.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Тем, кто имеет бронь от призыва, однако последние пять лет не проходил ВВК, нужно ее пройти. Соответствующее направление должен выдать военкомат.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штрафы, повестки, ВВК. 20 вопросов Генштабу и Минобороны касательно мобилизации по-новому" .

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В оборонном ведомстве отметили, что медицинский осмотр следует пройти всем забронированным военнослужащим, которые не делали этого в течение последних пяти лет.

"Но в любом случае они могут пройти его только после получения соответствующего направления от ТЦК СП", — уточнили в Минобороны.

Напомним, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, по какому принципу в Украине после 18 мая, будут выдавать повестки. Он отметил, что врученной будет считаться только повестка, которую призывнику выдали под личную подпись, а также сообщил, что право выдавать повестки теперь имеют не только работники ТЦК, но и полицейские и работодатели.

Ранее мы сообщали, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины, повестка будет считаться врученной, даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Также в этом документе говорится, что повестки можно не только вручать лично, но и отправлять средствами почтовой связи.

мобилизация
война в Украине
ВВК
военнослужащие

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