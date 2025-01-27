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Чи повинні обмежено придатні проходити ВЛК без виклику ТЦК

27 січня 2025 18:33
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
ВЛК для обмежено придатних 2025 — чи можна пройти без виклику ТЦК
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Як відомо, в Україні ще у травні 2024 року були прийняті зміни до закону, відповідно до яких чоловіки, які мають статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 лютого 2025 року. Оскільки станом на кінець січня 2025 року понад мільйон осіб не пройшли медкомісію і не встигнуть цього зробити до вказаної дати, було ухвалено рішення продовжити терміни щонайменше на три місяці. Під час цього періоду штрафів громадянам виписувати не будуть. 

Але, чи зобов'язані обмежено придатні самостійно йти на проходження медогляду до військово-лікарської комісії, чи їм необхідно чекати виклику ТЦК — на це питання відповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук в ефірі телемарафону "Єдині новини". 

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Які зміни були ухвалені 

4 травня 2024 року набув чинності закон №3621-ІХ, яким скасовано статус "обмежено придатний" та встановлено нові критерії придатності до військової служби.

Він також визначив 9-місячний термін для проходження повторної ВЛК цією категорією військовозобов'язаних. Цей термін спливає 5 лютого 2025 року

Що пропонують змінити 

За словами Ірини Верещук, станом на кінець січня 2025 року ще понад мільйон обмежено придатних не пройшли повторну військово-лікарську комісію. Така кількість осіб не встигне це зробити до визначеного законом терміну. 

Саме тому влада хоче дати людям ще додаткові 3 місяці на проходження медичного огляду та встановлення нового статусу. Увесь цей період штрафних санкцій до громадян застосовувати не будуть. 

Представниця ОП зазначила, що народні депутати планують внести зміни до чинного закону 3621-IX, щоб військовозобов'язані, які раніше мали статус "обмежено придатних", встигли пройти ВЛК.

 

Чи повинен обмежено придатний самостійно йти на ВЛК
Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Чи повинен обмежено придатний самостійно йти на ВЛК 

Ірина Верещук наголосила, що "обмежено придатні" можуть самостійно з'явитися на ВЛК, не чекаючи виклику від ТЦК та СП. 

Крім того, вона додала, що наразі є проблема з викликами. За попередньою інформацією, 28 січня Кабінет Міністрів України має ухвалити зміни до постанови №560, які дозволять ТЦК надсилати електронні направлення на проходження ВЛК.

Посадовиця уточнила, що коли "обмежено придатний" не отримав ні повістки, ні електронного сповіщення, і не з'явився на ВЛК у визначений термін самостійно, то це буде вважатися порушенням. І відповідно на порушника чекатимуть штрафні санкції. Нагадаємо, сума штрафу становить від 17 до 25,5 тис. грн.

 

Раніше ми писали, скільки часу на проходження ВЛК дає закон у 2025 році.

Нагадаємо, ми повідомляли, як пройти військово-лікарську комісію не за місцем прописки.

Також ми інформували, кого з українських чоловіків можуть мобілізувати без ВЛК

Ірина Верещук мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані обмежено придатні

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