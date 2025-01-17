Мобілізація в Україні 2025 — кого можуть забрати до війська без ВЛК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких всі військовозобов'язані та резервісти зобов'язані пройти військово-лікарську комісію для отримання висновку щодо придатності до військової служби. Лише після ВЛК громадянина можуть призвати до лав ЗСУ.

Проте, є обставини, за яких деякі особи можуть бути мобілізовані до війська без проходження медкомісії, пише NV.

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Так, зазначається, що 16 травня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

У пункті 69 даного документу є уточнення щодо того, кого можуть призвати на військову службу без ВЛК. Мова йде про резервістів та військовозобов'язаних, які в мирний час призначені для комплектування військових частин і мають мобілізаційні розпорядження.

Дані категорії мобілізують в особливий період на основі попередньо пройдених медичних оглядів та опитувань про стан здоров'я. Якщо у таких осіб немає скарг щодо свого стану здоров'я, ТЦК не направляє їх на проходження медкомісії.

Водночас, якщо у резервістів чи військовозобов'язаних закінчився термін дії рішення про придатність до служби, їх зобов'язані направити на ВЛК.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Який термін дії висновку ВЛК

Відповідно до вищезгаданої постанови, ухваленої Кабміном, строк дії довідки з висновком ВЛК:

5 років у мирний час;

1 рік під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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