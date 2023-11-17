Чи повинні внутрішньо переміщені особи реєструватися у ВК — відповідь юриста

Чоловіки йдуть до військкомату. Фото: УНІАН

Облік усіх вимушено переміщених осіб необхідний для загального розуміння кількості осіб, які прибули, для розселення та надання іншої допомоги. У разі зміни їх адреси місця проживання військовозобов'язані мають особисто в семиденний строк повідомити про переміщення відповідні органи.

Про це повідомляє юристка Зоряна Матюшенко.

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Відповідно до Закону України юристка зазначає, що у разі зміни адреси проживання особи зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку. Це діє лише на осіб, які перебувають на військовому обліку.

За словами юристки, особи, які не знаходяться на військовому обліку, мають стати на військовий облік у місцевості, в яку вони прибули для проживання з-за кордону чи іншої області України.

"Таким чином, якщо особа перемістилася в іншу місцевість і його місце перебування змінилося на невизначений час, у нього виникає обов’язок повідомити військовий комісаріат, у якому він знаходиться на обліку, про такі зміни", — вказує Матюшенко.

Вона також додала, що громадянин, який не знаходиться на обліку, повинен стати на нього у тому місті України, куди прибув.

Нагадаємо, в Україні чоловікам від 18 до 60 років все частіше видають повістки у публічних місцях. Втім, як виявилось, за неявку до ТЦК військовозобов'язаний може отримати тюремний термін. Військовозобов'язані можуть користуватися нормативно-правовою базою, аби захистити свої права.