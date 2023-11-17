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Должны ли внутренне перемещенные лица регистрироваться в ВК — ответ юриста

17 ноября 2023 18:30
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Должны ли внутренне перемещенные лица регистрироваться в ВК — ответ юриста
Мужчины идут в военкомат. Фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Учет всех вынужденно перемещенных лиц необходим для общего понимания количества прибывших, для расселения и оказания другой помощи. В случае изменения их адреса места жительства военнообязанные должны лично в семидневный срок уведомить о перемещении соответствующие органы.

Об этом сообщает юрист Зоряна Матюшенко.

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В соответствии с Законом Украины юрист отмечает, что в случае изменения адреса проживания лица обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующие органы, где они состоят на военном учете. Это действует только для лиц, состоящих на военном учете.

По словам юриста, лица, не состоящие на военном учете, должны встать на военный учет в местности, в которую они прибыли для проживания из-за границы или другой области Украины.

"Таким образом, если лицо переместилось в другую местность и его местонахождение изменилось на неопределенное время, у него возникает обязанность сообщить военному комиссариату, в котором он находится на учете, о таких изменениях", — указывает Матюшенко.

Она также добавила, что гражданин, не состоящий на учете, должен стать на него в том городе Украины, куда прибыл.

Напомним, в Украине мужчинам от 18 до 60 лет все чаще выдают повестки в публичных местах. Впрочем, как выяснилось, за неявку в ТЦК военнообязанный может получить тюремный срок. Военнообязанные могут использовать нормативно-правовую базу, чтобы защитить свои права.

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