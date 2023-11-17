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У яких випадках військовозобов'язаний може отримати тюремний термін — пояснення юриста

17 листопада 2023 16:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У яких випадках військовозобов'язаний може отримати тюремний термін — пояснення юриста
Співробітники ТЦК роздають повістки військовозобов'язаним. Фото: krapka.rv.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні чоловікам від 18 до 60 років все частіше видають повістки у публічних місцях. Втім, як виявилось, за неявку до ТЦК військовозобов'язаний може отримати тюремний термін.

Про це повідомив юрист Микола Максимов.

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У яких випадках військовозобов'язаний може отримати тюремний термін

За словами адвоката, за неявку до ТЦК порушник може отримати штраф у 3400 гривень. Крім того, за неявку на порядку денному можна притягувати до адміністративної відповідальності протягом двох місяців. При цьому без присутності призовника не можна скласти протокол, і якщо людина не приходить у цей термін, справа автоматично закривається.

"ТЦК може оголосити призовника у розшук для складання протоколу. Поліція може його затримати на запит із райвідділу. Але якщо три місяці людина перебуває в розшуку і її не виявили, її дані видаляються з бази", — пояснив Максимов.

Також юрист зазначив, що співробітники військкоматів можуть додати кримінальну відповідальність, вручаючи перший порядок денний із попередженням про порушення правил військового обліку, але це рідко трапляється.

"Попередження від військкома це документ, де зазначено попередження про кримінальну відповідальність за порушення правил військового обліку. Необхідно розписатися в цьому документі. Однак більшість кримінальних справ пов'язані з ігноруванням повістки на відправлення після проходження медкомісії", — додав юрист.

Неявка до ТЦК через повітряну тривогу

Зазначається, що суди часто не вважають достатнім аргументом для неприбуття відсутність через сигнали повітряної тривоги. Більш переконливими вважаються докази медичних обмежень, які підкріплені відповідними довідками про погане здоров'я, як зазначив юрист.

Крім того, за ухилення від мобілізації та за недотримання вимог щодо постановки на військовий облік передбачено різні види покарань. При другому порушенні може бути штраф у розмірі від 5 100 до 8 500 гривень або призначення виправних робіт на строк до одного року.

Нагадаємо, що під час мобілізації чоловіки в Україні можуть отримувати повістки у багатьох місцях. Нерідко співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки перевіряють на вулиці документи у перехожих.

Крім того, працівники ТЦК та СП почали активно використовувати систему Оберіг — єдиний держреєстр військовозобов'язаних в Україні. Адвокат Роман Симутін розповів, чи законне таке використання

 

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