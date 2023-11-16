Мобілізація в Україні — повний перелік законів, якими можна керуватися військовозобов'язаним
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Військовозобов'язані можуть користуватися нормативно-правовою базою, аби захистити свої права.
Про це розповіла юристка в Legal IT Group Зоряна Матюшенко.
Закони України для військовозобов'язаних:
З цього документу все починається, адже ним Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити та провести загальну мобілізацію в країні.
У ньому визначаються категорії осіб, які мають військовий обов’язок, а також закріплено обов’язковість медичних оглядів при постановці на облік.
Він визначає загальні засади мобілізації в Україні. Саме в ньому можна знайти статтю про відстрочку.
Визначає повноваження військових адміністрацій під час запровадження умов правового режиму воєнного стану в країні.
- Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану"
Цей документ урегульовує питання примусового вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.
- Структура військового резерву людських ресурсів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів" від 12 листопада 2014 р. № 607
Вона закріплює структуру військового резерву людських ресурсів, з якої бере початок інформація про "хвилі мобілізації".
- Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану" від 3.03.2022 р. № 194.
Вона закріплює порядок бронювання військовозобов’язаних осіб.
- Постанова КМУ від 07.12.2016 № 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних"
Визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників, а також військовозобов’язаних.
- Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402
Воно регулює питання щодо медичного огляду військовозобов’язаних. Додатком до положення є Розклад хвороб, станів та фізичних вад, за яким визначається ступінь придатності до військової служби.
- Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352
Документ, який регулює вручення повісток.
Нагадаємо, в Україні продовжують поповнюватися ряди мобілізованих. Утім, винятком для цього є певний перелік хвороб, серед них — захворювання нервової системи.
Також ми писали, що в Україні хочуть внести зміни у правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт №10209 зареєстрували у Верховній Раді. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою.
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