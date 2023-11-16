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Мобілізація в Україні — повний перелік законів, якими можна керуватися військовозобов'язаним

16 листопада 2023 11:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — повний перелік законів, якими можна керуватися військовозобов'язаним
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Військовозобов'язані можуть користуватися нормативно-правовою базою, аби захистити свої права.

Про це розповіла юристка в Legal IT Group Зоряна Матюшенко.

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Закони України для військовозобов'язаних:

З цього документу все починається, адже ним Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити та провести загальну мобілізацію в країні.

У ньому визначаються категорії осіб, які мають військовий обов’язок, а також закріплено обов’язковість медичних оглядів при постановці на облік.

Він визначає загальні засади мобілізації в Україні. Саме в ньому можна знайти статтю про відстрочку.

Визначає повноваження військових адміністрацій під час запровадження умов правового режиму воєнного стану в країні.

Цей документ урегульовує питання примусового вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.

Вона закріплює структуру військового резерву людських ресурсів, з якої бере початок інформація про "хвилі мобілізації".

Вона закріплює порядок бронювання військовозобов’язаних осіб.

Визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників, а також військовозобов’язаних.

Воно регулює питання щодо медичного огляду військовозобов’язаних. Додатком до положення є Розклад хвороб, станів та фізичних вад, за яким визначається ступінь придатності до військової служби.

Документ, який регулює вручення повісток.

Нагадаємо, в Україні продовжують поповнюватися ряди мобілізованих. Утім, винятком для цього є певний перелік хвороб, серед них — захворювання нервової системи.

Також ми писали, що в Україні хочуть внести зміни у правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт №10209 зареєстрували у Верховній Раді. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою.

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