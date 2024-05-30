Мобілізація в Україні — чи повинні заброньовані оновлювати облікові дані

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як відомо, за новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року і вносить зміни до процесу військового обліку, військовозобовʼязані громадяни віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня поточного року.

Чи зобов'язані оновити свої дані чоловіки, які були заброньовані, пише "Суспільне" із посиланням на брифінг представників ТЦК у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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Так, зазначається, що військовозобов'язані особи, які на період мобілізації були заброньовані установами, організаціями або підприємствами, все одно повинні оновити свої військово-облікові дані.

"Якщо людина заброньована, має відстрочку, то їй потрібно прибути до ТЦК, ЦНАП або за допомогою застосунку Резерв + уточнити свої облікові дані. Людину не направляють на медичну комісію, вона просто оновлює дані та все", — пояснили у ТЦК.

Раніше ми повідомляли, до чого слід готуватися чоловікам, які вже оновили військово-облікові дані.

Нагадаємо, ми писали, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.

Також ми інформували, кого одразу після приходу до ТЦК та СП скерують на ВЛК.