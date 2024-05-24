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Кому з українців оновлювати дані в ТЦК протягом 60 днів не потрібно — перелік

24 травня 2024 09:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто звільнений від оновлення даних в ТЦК
Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні з 18 травня запрацювали оновлені правила мобілізації, відповідно до яких військовозобов'язані чоловіки впродовж 60 днів повинні оновити свої військово-облікові дані або ж встати на військовий облік, якщо цього не зробили раніше. Проте, є певні категорії громадян, яким цього робити не потрібно. 

Хто звільнений від оновлення даних в ТЦК та СП, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Зазначимо, йдеться про закон №3696-IX. Він набув чинності 18 травня 2024 року. 

Так, відповідно до чинного українського законодавства, не потрібно оновлювати особисті дані виключеним з військового обліку. Важливо, щоб цей факт був зафіксований у військовому квитку та відповідних державних реєстрах. 

За новим законом про мобілізацію з військового обліку виключають:

  • тих, хто визнаний непридатними до військової служби військово-лікарською комісією (ВЛК);
  • тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, тобто понад 60 років;
  • тих, кому було припинено громадянство України.

Також оновлювати дані не потрібно й іншим громадянам України, які не мають статусу військовозобов'язаного.

Важливо: якщо особа не має відповідного запису у військово-обліковому документі, але знята з військового обліку, їй необхідно звернутися до ТЦК.

 

Раніше ми повідомляли, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.

Нагадаємо, ми писали, як українцям оновити дані в ЦНАП та застосунку Резерв+.

Також ми інформували, що керівники підприємств будуть видавати повістки та забезпечувати прибуття працівників до ТЦК.

військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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