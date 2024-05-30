Мобилизация в Украине — должны ли забронированные обновлять учетные данные

Должны ли забронированные от мобилизации обновлять свои данные — в ТЦК ответили
Как известно, по новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года и вносит изменения в процесс военного учета, военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля текущего года.
Обязаны ли обновить свои данные забронированные мужчины, пишет "Суспільне" со ссылкой на брифинг представителей ТЦК в Запорожской областной военной администрации.
Так, отмечается, что военнообязанные лица, на период мобилизации забронированные учреждениями, организациями или предприятиями, все равно должны обновить свои военно-учетные данные.
"Если человек забронирован, имеет отсрочку, то ему нужно прибыть в ТЦК, ЦНАП или с помощью приложения Резерв+ уточнить свои учетные данные. Человека не направляют на медицинскую комиссию, он просто обновляет данные и все", — пояснили в ТЦК.
Ранее мы сообщали, к чему следует готовиться мужчинам, уже обновившим военно-учетные данные.
Напомним, мы писали, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК.
Также мы информировали, кого сразу после прихода в ТЦК и СП направят на ВВК.
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